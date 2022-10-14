حفل موسيقي في العاصمة الصربية لجمع المساعدات لدونباس

أفاد مراسل وكالة "نوفوستي" أن حفلا إنسانيا لجمع التبرعات لمساعدة دونباس يقام اليوم الجمعة في المركز الثفافي الروسي (البيت الروسي) في وسط بلغراد.

وحضر الحفل وفد تمثيلي من سفراء روسيا في دول المنطقة برئاسة نائب وزير الخارجية ألكسندر غروشكو، الذين قاموا بالمساهمة في جمع التبرعات.

كما حضر الحفل أيضا موظفو الشركات والمنظمات الروسية في صربيا ومواطنو البلد.

وشاركت آنا سوروكا، مستشارة رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، عبر تقنية الفيديو وتحدثت عن التحديات التي تواجهها المنطقة الآن وشكرت على مبادرة جمع المساعدات الإنسانية.

المصدر: نوفوستي