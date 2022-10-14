 
مباشر
عاجل
وسائل إعلام عبرية: مقتل شاب فلسطيني بنيران الجيش الإسرائيلي ردا على إطلاق للنار عند مخيم الجلزون

تركيا.. 50 عاملا عالقون بعد انفجار هز منجما للفحم

أخبار العالم

تركيا.. 50 عاملا عالقون بعد انفجار هز منجما للفحم
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tzhp

أعلنت السلطات التركية اليوم الجمعة أن نحو 50 عاملا محاصرون على عمق مئات الأمتار بعد انفجار هز منجما للفحم في مدينة أماسرا بمقاطعة بارتين الساحلية على البحر الأسود شمال البلاد.

ولم تعرف ملابسات الانفجار في المنجم، لكن نقابة عمال المناجم التركية قالت إن سبب الانفجار يعود إلى تراكم غاز الميثان، بيد أن مسؤولين آخرين قالوا إن من السابق لأوانه تحديد أسباب الحادث.

وأظهرت مشاهد بثها التلفزيون مئات الأشخاص وهم يتجمعون في محيط مبنى أبيض متضرر، قرب مدخل المنجم في بلدة أمسارا الساحلية المطلة على البحر الأسود.

وطلب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من وزيري الداخلية والطاقة التوجه على الفور إلى موقع الحادث والإشراف على جهود الإنقاذ.

وقالت المحافظة نورتاش أرسلان للصحافيين أن خمسة أشخاص حوصروا على عمق 350 مترا و44 شخصا في موقع آخر على عمق 300 متر تحت الأرض.

وأوضحت أن ثمانية عمال تمكنوا من الخروج زحفا من المنجم، وهم الآن يتلقون الرعاية الطبية.

وأكدت أن "جهود الإنقاذ تتواصل".

المصدر: أ ف ب 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أوكرانيا وتفجيرات جسر القرم و"السيل الشمالي".. أبرز ما جاء في كلمة بوتين بعد 3 قمم في أستانا