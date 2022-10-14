روسيا والولايات المتحدة تتبادلان الإخطارات حول كمية الأسلحة الاستراتيجية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية في قناتها على تيليغرام أن روسيا تبادلت الإخطارات مع الجانب الأميركي في سبتمبر، حول كميات الأسلحة الهجومية الاستراتيجية، وذلك في إطار معاهدة ستارت.

وقالت الوزارة في بيان على تيليغرام: "يتم تقديم معلومات عن إجمالي كميات الأسلحة الهجومية الاستراتيجية لدى روسيا والولايات المتحدة من خلال الإخطارات المتبادلة، كما نصت معاهدة ستارت، وقد تبادل الطرفان الإخطارات في سبتمبر 2022.

في الوقت نفسه ، وفقا لوزارة الخارجية الروسية، جزء من الأسلحة الأمريكية لم يتم تضمينها في الإخطار، وهي:

41 قاذفة قنابل ثقيلة من طراز В-52Н، والتي أعلن الجانب الأمريكي عن إخراجها من الخدمة، واحتساب الرؤوس الحربية النووية المزودة بها.

56 منصة إطلاق صواريخ من تحت الماء، والتي أعلن الجانب الاميركي عن إخراجها من الخدمة.

أربع منصات لإطلاق الصواريخ الباليستية من المناجم (الصواريخ لباليستية العابرة للقارات)، يقول الجانب الأميركي إنه أعيد تصنيفها بانها تدريبية.

ويشير بيان الوزارة إلى أن الجانب الروسي "لا يستطيع تأكيد أن الولايات المتحدة أعادت تصنيف هذه الأسلحة بغير الصالحة للاستعمال بالفعل".

كما يعترض الجانب الروسي على إعادة تصنيف مناجم الصواريخ الباليستية العابرة للقارات بأنها تدريبية.

المصدر: سبوتنيك