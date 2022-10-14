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البحرية الفرنسية: رصدنا غواصة روسية قبالة سواحل فرنسا

أخبار العالم

البحرية الفرنسية: رصدنا غواصة روسية قبالة سواحل فرنسا
Sputnik
غواصة روسية- صورة تعبيرية
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أعلنت البحرية الفرنسية أنها رصدت غواصة روسية قبالة سواحل مقاطعة بروتاني شمال غرب فرنسا في أواخر سبتمبر.

وكتبت الوزارة على "تويتر": "الغواصة الروسية التي شوهدت على بعد 7 كيلومترات قبالة سواحل بروتاني في 29 سبتمبر، رافقتها فرقاطة نورماندي متعددة الأغراض".

وأوضحت الوكالة أن الحديث عن غواصة نوفوروسيسك التي تعمل بالديزل والكهرباء.

وأضافت أنه في إطار مهمة مراقبة المياه الإقليمية، رافقت البحرية الفرنسية الغواصة "بالتعاون مع السفن الحربية الإسبانية والبريطانية".

المصدر: نوفوستي

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