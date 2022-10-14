تسمية القائد العسكري في بوركينا فاسو رئيسا للبلاد

أعلن عضو في المجلس العسكري في بوركينا فاسو تسمية القائد العسكري الجديد إبراهيم تراوري رئيسا للبلاد، وجاء ذلك في تصريح لعضو المجلس العسكري نقلته وكالة "فرانس برس".

يذكر أن البلاد شهدت في 30 من الشهر الماضي انقلابا عسكريا على رئيس المجلس العسكري الحاكم فيها.

وأعلن الانقلابيون "إقالة رئيس المجلس العسكري الحاكم اللفتنانت كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا"، الذي تولى السلطة إثر انقلاب في نهاية يناير الماضي.

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كما أعلنوا إغلاق الحدود البرية والجوية وكذلك تعليق العمل بالدستور وحل الحكومة.

وفي الثاني من الشهر الجاري وافق داميبا، على التنحي من منصبه، وقال زعماء دينيون وقبليون في بيان مشترك، إن القائد العسكري الجديد لبوركينا فاسو الكابتن إبراهيم تراوري، قبل استقالة مشروطة قدمها الرئيس بول هنري داميبا، لتجنب المزيد من العنف بعد الانقلاب عليه قبل أيام من ذلك.

المصدر: "أ ف ب" + RT