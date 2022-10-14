البنتاغون يدّعي أنه يستطيع العثور لقوات كييف على بديل عن شركة إيلون ماسك للاتصالات الفضائية

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنها قد تجد شركاء بديلين عن شركة إيلون ماسك لتزويد الجيش الأوكراني بالاتصالات عبر الأقمار الصناعية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية: "هناك جهات أخرى، ليس فقط SpaceX، هناك كيانات أخرى يمكننا الشراكة معها لتزويد أوكرانيا بما تحتاجه".

وأضافت أن البنتاغون يجري محادثات لتقديم خدمات اتصالات عبر الأقمار الصناعية لأوكرانيا مع SpaceX و"شركات أخرى"، لكنها رفضت الإدلاء بأي تفاصيل.

إقرأ المزيد

وأفادت قناة CNN الأمريكية في وقت سابق نقلا عن وثائق حصلت عليها بأن شركة SpaceX المملوكة لرجل الأعمال إيلون ماسك أبلغت البنتاغون أنه لم يعد بإمكانها الاستمرار في تمويل خدمة Starlink في أوكرانيا.

وذكرت القناة أن الشركة أرسلت الشهر الماضي خطابا إلى البنتاغون بهذا الخصوص وطلبت أن يتولى البنتاغون تمويل استخدام الحكومة الأوكرانية والعسكريين لمحطات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية Starlink.

وتعتمد حكومة كييف والقوات الأوكرانية على Starlink التابعة SpaceX التي يملكها ماسك في شبكة للاتصالات.

وتبلغ كلفة مطالبات SpaceX أكثر من 120 مليون دولار لبقية العام، وقد تكلف ما يقرب من 400 مليون دولار للأشهر الـ 12 المقبلة.

المصدر: نوفوستي