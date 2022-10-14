وفد الاتحاد الأوروبي يصل يريفان لإعداد بعثة مراقبة

أعلنت وزارة الخارجية الأوروبية وصول الوفد الفني للاتحاد الأوروبي إلى العاصمة الأرمينية يريفان للتحضير لأعمال بعثة المراقبة على الحدود مع أذربيجان.

وقالت الخارجية الأوروبية: "بناء على طلب أرمينيا، وصلت بعثة التقييم الفني يريفان اليوم. ومهمتها هي التحضير لنشر مراقبين على الجزء الأرميني من الحدود مع أذربيجان في وقت لاحق من هذا الشهر".

ومن المتوقع أن يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين 17 أكتوبر اقتراح مفوض الأمن والخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل لنشر هذه البعثة.

المصدر: نوفوستي