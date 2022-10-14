علييف: روسيا وليس غيرها لها الفضل في وقف الاشتباكات على الحدود بين أذربيجان وأرمينيا

أعلن الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، أن الاشتباكات على الحدود بين أذربيجان وأرمينيا في سبتمبر الماضي توقفت بوساطة روسيا بالذات.

وقال علييف في كلمة ألقاها في جلسة مجلس رؤساء بلدان رابطة المستقلة في شكل ضيق في أستانا: "الاشتباكات (على الحدود الأذربيجانية الأرمينية)" توقفت نتيجة دور الوساطة للجانب الروسي، وأريد أن أشير بشكل خاص إلى أن الجانب الروسي هو من اقترح وقف إطلاق النار، في حين ينسبه البعض إلى دول أخرى، وهو أمر لا أساس له على الإطلاق".

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وأشار الرئيس الأذربيجاني إلى أن سبب المواجهات التي وقعت على حدود البلدين في 13 سبتمبر الماضي يعود إلى ما سماه بـ "إرهاب الألغام والقناصة" من جانب أرمينيا.

وأوضح أن المرحلة النشيطة للمواجهات استغرقت 8 ساعات، متابعا: "لم تنو أذربيجان احتلال مناطق أرمينية، كما قد يعتبره البعض. لم يتم احتلال أي مدينة أو قرية".

المصدر: تاس