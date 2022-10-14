أشارت مديرة قناة RT Arabic مايا مناع إلى أن السودان لم يؤيد القرار المناهض لروسيا في الأمم المتحدة والذي دعا لعدم الاعتراف بالاستفتاءات في دونباس وخيرسون وزابوروجيه.

وقالت مناع في قناتها على تليغرام "لم يؤيد السودان القرار المناهض لروسيا في الأمم المتحدة، وبشكل عام في السنوات الأخيرة كان ينتهج بشكل متزايد سياسة خارجية مستقلة عن الغرب، ولذلك أعربت عن شكري للسفير السوداني الجديد لدى روسيا محمد سراج خلال جولة التعارف التي أجريت مؤخرا في مجمع قنوات RT".

وأضافت "لدى RT Arabic فرص جديدة لتوسيع جمهورها في إفريقيا والشرق الأوسط على الرغم من العوائق الموجودة في شبكات التواصل الاجتماعي الغربية، ونعمل على تطوير هذه الفرص مع الشركاء".

RT

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وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد تبنت قرارا مناهضا لروسيا لا يعترف بالاستفتاءات في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومنطقتي خيرسون وزابوروجيه، وصوتت 143 دولة لصالح القرار، فيما عارضته 5 دول، وامتنعت عن التصويت 35 دولة.

وصوتت روسيا وبيلاروس وكوريا الشمالية ونيكاراغوا وسوريا ضد القرار. ومن بين الممتنعين عن التصويت أتت الصين والهند وجنوب إفريقيا وأرمينيا وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان والسودان والجزائر.

المصدر: RT