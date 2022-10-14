قرغيزستان تقترح على بلدان منطقة آسيا الوسطى إنشاء نظام موحد للأمن الغذائي

اقترح رئيس قرغيزستان، صادر جباروف، على روسيا وبلدان آسيا الوسطى إنشاء نظام موحد لضمان الأمن الغذائي.

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وقال جباروف أثناء خطاب ألقاه في قمة آسيا الوسطى-روسيا المنعقدة اليوم الجمعة في أستانا: "يجب إنشاء استراتيجية موحدة لضمان الأمن الغذائي في بلداننا".

وأشار إلى ضرورة "اتخاذ إجراءات مشتركة لاحقا لحماية السوق الداخلية واستبدال الواردات في حالة ظهور نقص لبعض السلع".

هذا ودعا جباروف الدول الآسيوية إلى الاستثمار الأكثر نشاطا في مجال الطاقة بقرغيزيا.

وأوضح: "تقدر قدرة الطاقة لبلادنا بـ 150 مليار كيلوواط ساعة، لكننا نستخدم في الوقت الحالي حوالي 10% من هذا الحجم فقط. ولذلك نهتم بالاستثمارات لإنشاء موارد الطاقة المتجددة، وأدعو جميع المستثمرين إلى تعاون متبادل المنفعة" في هذا المجال.

المصدر: تاس