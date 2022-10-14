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الخارجية الإيرانية تدين التصريحات "التدخلية" لماكرون بشأن الاحتجاجات

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الخارجية الإيرانية تدين التصريحات
AP
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دانت وزارة الخارجية الإيرانية تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الداعمة للاحتجاجات التي تشهدها إيران في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني، ووصفتها بأنها "تدخلية".

واعتبر المتحدث باسم الوزارة، ناصر كنعاني، في بيان أن تصريحات ماكرون هي "اتهام سياسي، وتدخلية، وتشجّع مرتكبي العنف على خرق القوانين".

ويأتي هذا الرد بعد يومين من إعلان الرئيس الفرنسي وقوف بلاده "الى جانب" المتظاهرين في إيران، معتبرا أن هؤلاء المتظاهرين يحملون "الطابع الكوني لقيم فرنسا".

المصدر: "أ ف ب"

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