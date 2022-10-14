وسائل إعلام: تفكك فريق التحقيق المشترك بين الدنمارك والسويد وألمانيا بخصوص تفجير "السيل الشمالي"

أفادت وسائل إعلام ألمانية بأن ممثلي السويد والدنمارك وألمانيا رفضوا التحقيق بشكل مشترك في التخريب الذي طال أنابيب الغاز "السيل الشمالي"، وستجري كل من هذه الدول تحقيقاتها الخاصة.

وبحسب "ARD"، نقلا عن مصادر في دوائر الحكومة، إن السويد والدنمارك وألمانيا أرادت في البداية أن تحقق بشكل مشترك في حادثة التدمير التي طالت خطوط الأنابيب لمعرفة المسؤول عن ذلك.

ولكن بحسب تقارير إعلامية لاحقة، انسحبت السويد أولا من فريق التحقيق المشترك، ثم الدنمارك.

المصدر: نوفوستي