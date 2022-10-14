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مسؤولة برلمانية: الولايات المتحدة تصرف انتباه العالم عن مختبراتها البيولوجية في الخارج

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مسؤولة برلمانية: الولايات المتحدة تصرف انتباه العالم عن مختبراتها البيولوجية في الخارج
Sputnik
المسؤولة في للجنة البرلمانية الروسية لمتابعة أنشطة المختبرات البيولوجية الأمريكية بأوكرانيا، إيرينا ياروفايا
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أعلنت إيرينا ياروفايا، المسؤولة في اللجنة البرلمانية الروسية لأنشطة المختبرات البيولوجية بأوكرانيا، أن واشنطن بأفعالها تحاول صرف الانتباه عن عمل مختبراتها البيولوجية في الخارج.

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وقالت ياروفايا أثناء جلسة الخبراء الثانية للجنة البرلمانية للتحقيق في الظروف المرتبطة بالمختبرات البيولوجية الأمريكية في الأراضي الأوكرانية: "يتضح الأمر بالنسبة لنا أكثر فأكثر – في إطار تحقيقنا البرلماني – أن كل تأثيرات الضوضاء التي تخلقها الولايات المتحدة في العالم، تهدف إلى صرف الانتباه عن أخطر برنامج بيولوجي عسكري تنفذه الولايات المتحدة في العالم، والتي قامت بتنشيطه في الآونة الأخيرة.

وأشارت إلى أنه عندما يتركز اهتمام البلدان كلها والمجتمع على الأجندة "العدوانية التي تمارسها الولايات المتحدة ضد روسيا، فإنها تقوم بهذه الصورة لصرف الانتباه عن مشروعها البيولوجي العسكري الهادف إلى إنشاء أخطر أسلحة للدمار الشامل، أي الأسلحة البيولوجية.

المصدر: نوفوستي

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