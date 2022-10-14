بايدن: التضخم سيزداد سوءا إذا سيطر الجمهوريون على الكونغرس

جادل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بأن التضخم سيزداد سوءا إذا فاز الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي في شهر نوفمبر المقبل، وتمكنوا من السيطرة على الكونغرس.

وقال بايدن في تصريحات من لوس أنجلوس: "الأمر بهذه البساطة.. إذا فاز الجمهوريون، فإن التضخم سيزداد سوءا"، مشيرا إلى أن الديمقراطيين يدافعون عن العمال.

وأضاف: "لدينا انتخابات خلال شهر. على الناخبين أن يقرروا. الديمقراطيون يعملون لخفض تكلفة أمور عدة مثل الأدوية الموصوفة، والتأمين الصحي، وفواتير الطاقة، وأكثر من ذلك بكثير"، مشددا على أن "سعر البنزين مرتفع للغاية، وهناك المزيد مما يتعين القيام به لخفضه".

وجادل بايدن بأن الجمهوريين يعتقدون أن التضخم آخذ في الارتفاع لأن الكثير من الأمريكيين يعملون، قائلا: "أختلف أكثر مع أصدقائي الجمهوريين الذين يقولون إن أكبر مشكلة في اقتصادنا الآن هي أن العمال يجنون الكثير من المال"، لافتا إلى أن "أكبر المشاكل التي تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم ببلادنا هي التضخم العالمي والوباء والحرب في أوكرانيا".

المصدر: The Hill