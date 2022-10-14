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أذربيجان تتهم ماكرون بالانحياز لأرمينيا في قضية ناغورني قره باغ

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أذربيجان تتهم ماكرون بالانحياز لأرمينيا في قضية ناغورني قره باغ
AP
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
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اتهمت أذربيجان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالانحياز لأرمينيا في قضية النزاع بمنطقة ناغورني قره باغ.

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بوتين: تصريحات ماكرون غير صحيحة وغير مقبولة

ونددت الخارجية الأذربيجانية اليوم الجمعة بتصريحات ماكرون، الذي اعتبر خلال الأسبوع الراهن أن روسيا "تخدم مصالح" أذربيجان لإضعاف أرمينيا في نزاع ناغورني قره باغ.

واستنكرت الوزارة في بيان التصريحات "غير المقبولة والمنحازة" للرئيس الفرنسي.

وكان ماكرون قد وجه اتهامات لروسيا بمحاولتها "إشعال الصراع" بين باكو ويريفان وزعزعة الاستقرار في منطقة القوقاز.

المصدر: أ ف ب

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