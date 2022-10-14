بوتين يوضح سبب استمرار موسكو لاتصالاتها مع طالبان

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، متحدثا عن الوضع في أفغانستان، إن بؤر التوتر "على الحدود الروسية" تتصاعد، بينما تقوم أجهزة الاستخبارات الغربية بتغذية الجماعات الإرهابية.

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جاء ذلك خلال كلمته في قمة مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة مع آسيا CICA في أستانا بكازاخستان، حيث تابع بوتين: "على حدودنا الجنوبية، هناك بالفعل بؤرة توتر مشتعلة، محفوفة بتدفق اللاجئين والتهديدات الإرهابية. في الوقت نفسه، تعمل أجهزة الاستخبارات الغربية، الأمريكية والبريطانية بشكل أساسي، على تأجيج التشكيلات المناهضة لطالبان، والتي تهدف إلى قصف بعض المناطق الحدودية لبعض بلادنا، ونحن ندرك المخاطر والتهديدات المرتبطة بذلك، وبالتالي نحافظ على المستوى اللازم من الاتصالات مع قيادة طالبان"، مشددا على أنه من مصلحة دول الحدود منع انتكاس الحرب الأهلية في أفغانستان.

وتستضيف أستانا اليوم الجمعة أول قمة على الإطلاق في صيغة التنسيق بين روسيا وآسيا الوسطى، وقد بدأتها موسكو في عام الذكرى الثلاثين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين روسيا وجميع الدول الخمس في المنطقة.

المصدر: نوفوستي