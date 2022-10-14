لوكاشينكو: بوتين لم يضع أبدا أمامه هدف استخدام السلاح النووي في أوكرانيا

بشكل قطعي، أكد رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ولم يضع أبدا أمامه هدف استخدام السلاح النووي في أوكرانيا.

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وشدد لوكاشينكو في إجابة على سؤال بالخصوص على أن "الرئيس بوتين والقيادة الروسية لم تضع بتاتا أمامها هدف استخدام السلاح النووي في أوكرانيا".

كما لفت الرئيس البيلاروسي في السياق إلى أن روسيا حددت بدقة موقفها وهو يقول: "إياكم أن يحدث هجوم على أراضي روسيا الاتحادية"، مضيفا أن روسيا في مثل هذه الحالة عتد الضرورية يمكنها استخدام جميع أنواع الأسلحة.

المصدر: RT