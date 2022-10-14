بوتين: أجهزة الاستخبارات الغربية وتحديدا الأمريكية تمول المجموعات الإرهابية

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، بأن أجهزة الاستخبارات الغربية، وتحديدا الأمريكية، تمول المجموعات الإرهابية.

وأهم ماجاء في كلمة الرئيس بوتين في قمة روسيا- آسيا الوسطى":

أجهزة الاستخبارات الغربية، وتحديدا الأمريكية، تمول المجموعات الإرهابية.

أدعو دول آسيا الوسطى للانضمام إلى مشروعات إحلال الواردات التي تبنته روسيا.

لا تزال أفغانستان تمثل بؤرة التوتر والتحديات الإرهابية.

تحافظ روسيا على اتصالاتها مع طالبان على خلفية تأجيج الغرب لخصومهم وتغذية الجماعات الإرهابية.

روسيا هي المستثمر الرائد في اقتصاد آسيا الوسطى.

بلغ الحجم الإجمالي لاستثمارات الاتحاد الروسي في اقتصاد آسيا الوسطى أكثر من 5 مليارات دولار.

روسيا مستعدة للمساهمة في استعادة نظام الطاقة الموحد لآسيا الوسطى.

تبتعد روسيا ودول آسيا الوسطى في العلاقات الاقتصادية عن المشاركة غير الضرورية للشركات والمشغلين الغربيين في التسويات المتبادلة.

أدعو إلى العمل ضمن رابطة الدول المستقلة لبناء شبكات إنترنت والحفاظ على الأمن المعلوماتي بها.

هناك محاولات خارجية معروفة تحاول التدخل في العلاقات بين روسيا ودول آسيا الوسطى.

سيبلغ إجمالي استثمارات بنك التنمية الأوروبي الآسيوي على مدى 5 سنوات 11 مليار دولار.

المصدر: RT