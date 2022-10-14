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بوتين: أجهزة الاستخبارات الغربية وتحديدا الأمريكية تمول المجموعات الإرهابية

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بوتين: أجهزة الاستخبارات الغربية وتحديدا الأمريكية تمول المجموعات الإرهابية
RT
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صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، بأن أجهزة الاستخبارات الغربية، وتحديدا الأمريكية، تمول المجموعات الإرهابية.

وأهم ماجاء في كلمة الرئيس بوتين في قمة روسيا- آسيا الوسطى":

  • أجهزة الاستخبارات الغربية، وتحديدا الأمريكية، تمول المجموعات الإرهابية.
  • أدعو دول آسيا الوسطى للانضمام إلى مشروعات إحلال الواردات التي تبنته روسيا.
  • لا تزال أفغانستان تمثل بؤرة التوتر والتحديات الإرهابية.
  •  تحافظ روسيا على اتصالاتها مع طالبان على خلفية تأجيج الغرب لخصومهم وتغذية الجماعات الإرهابية.

  • روسيا هي المستثمر الرائد في اقتصاد آسيا الوسطى.

  • بلغ الحجم الإجمالي لاستثمارات الاتحاد الروسي في اقتصاد آسيا الوسطى أكثر من 5 مليارات دولار.

  •  روسيا مستعدة للمساهمة في استعادة نظام الطاقة الموحد لآسيا الوسطى.
  • تبتعد روسيا ودول آسيا الوسطى في العلاقات الاقتصادية عن المشاركة غير الضرورية للشركات والمشغلين الغربيين في التسويات المتبادلة.
  • أدعو إلى العمل ضمن رابطة الدول المستقلة لبناء شبكات إنترنت والحفاظ على الأمن المعلوماتي بها.
  • هناك محاولات خارجية معروفة تحاول التدخل في العلاقات بين روسيا ودول آسيا الوسطى.
  • سيبلغ إجمالي استثمارات بنك التنمية الأوروبي الآسيوي على مدى 5 سنوات 11 مليار دولار.

المصدر: RT

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