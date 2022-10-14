روسيا تحظر دخول وزيري الخارجية والدفاع للجبل الأسود إلى أراضيها

أفادت وزارة الخارجية الروسية بأن موسكو تحظر دخول وزيري الخارجية والدفاع للجبل الأسود (مونتينيغرو)، رانكو كريفوكابيتش، وراشكو كونيفيتش، إلى الأراضي الروسية.

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وجاء في بيان صدر عن الوزارة: "تم في 14 أكتوبر الجاري إرسال الوزارة مذكرة إلى سفارة الجبل الأسود في روسيا حول فرض حظر على دخول وزير الخارجية للجبل الأسود، رانكو كريفوكابيتش، ووزير الدفاع راشكو كونيفيتش والمدير السابق لوكالة الأمن القومي، سافا كينتيرا، إلى الأراضي الروسية".

وأضاف البيان: "يعد هذا الإجراء ردا على القرار العدائي الجديد الذي اتخذه جانب الجبل الأسود في سبتمبر الماضي بإعلان دبلوماسيي السفارة الروسية بمدينة بودغوريتسا "شخصيات غير مرغوب فيهم".

المصدر: نوفوستي