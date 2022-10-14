تشاووش أوغلو: ناقشنا مع قطر تقديم الدعم لفكرة إقامة مركز دولي لتوزيع الغاز بتركيا

صرّح وزير وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، بأن بلاده طلبت مع قطر دعم مقترح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإقامة مركز دولي لتوزيع الغاز في تركيا.

إقرأ المزيد

وقال تشاووش أوغلو بهذا الشأن في الفترة الماضية "كانت هناك هجمات استهدفت خط أنابيب الغاز الطبيعي لأوروبا، وبالتالي روسيا ترى أن هذا الخط لم يعد قادراً على القيام بمهمته، لذلك أقترح الرئيس الروسي (فلاديمير بوتين) على الرئيس التركي إقامة مركز دولي لتوزيع الطاقة (الغاز) في تركيا".

وتابع رئيس الدبلوماسية التركية قائلا: "ونحن ناقشنا مع قطر تقديم الدعم لهذه الفكرة، الآن ستصل الأنابيب إلى تركيا، ونحن نقف إلى جانب تخفيف الضغط في ملف الطاقة على أوروبا. ونحن لا نريد أن تصبح أوروبا ضعيفة. الرئيس أردوغان قال إنه يجب أن تتمّ دراسة هذه المشاريع بشكل دقيق وموسّع. الآن أصبحت لدينا هوية لتحديد هذه الأسعار في سوق الغاز، ولكن هناك مراكز في ألمانيا وبريطانيا لتحديد الأسعار أيضاً، ونحن يجب أن نعرف هل دول أوروبا الشرقية والغربية معنية بالحصول على الغاز من هذا المركز أم لا، يتوجب دراسة الكثير من المعطيات بهذا الخصوص.

المصدر: RT