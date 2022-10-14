الولايات المتحدة.. وزير المال البريطاني يستقل سيارة رباعية الدفع ليلحق بآخر طيارة إلى لندن

قطع وزير المال البريطاني، كواسي كوارتنغ، زيارته إلى الولايات المتحدة، وعاد إلى لندن لإجراء محادثات عاجلة، وسط خطط لرئيسة الوزراء ليز تراس لإدخال تعديل على الموازنة المصغرة.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية BBC، أن كوارتنغ الذي يشارك في اجتماع صندوق النقد الدولي، شوهد ليلا متوجها إلى المطار في واشنطن بسيارة دفع رباعي، في محاولة ليلحق بآخر طائرة عائدة إلى المملكة المتحدة.

وتجري تراس محادثات بشأن إلغاء أجزاء رئيسية من خططها لخفض الضرائب، وسط دعوات متزايدة من نواب حزب المحافظين لها بإقالة كوارتنج.

وقد رد وزير المال على هذه الدعوات مؤكدا أنه "لن يذهب إلى أي مكان"، لكنه رفض استبعاد المزيد من التراجع عن التخفيضات الضريبية التي تبلغ قيمتها 43 مليار جنيه إسترليني، والتي تم الكشف عنها في الموازنة المصغرة المثيرة للجدل.

وقال مصدر في داونينغ ستريت لـBBC إن رئيسة الوزراء تعتقد أن كوارتنغ "يقوم بعمل ممتاز".

يذكر أن ميزانية تراس الأولى في منصبها، أدت إلى انخفاض بأسعار الجنيه وأسعار الفائدة على ديون الحكومة والرهن العقاري.

المصدر: BBC + inews