جباروف: بدون خدمات إيلون ماسك الفضائية ستواجه أوكرانيا مشاكل في تصويب الأهداف

قال النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، إنه بدون صيانة خدمة"ستارلينك" الفضائية ستواجه كييف مشاكل بتصويب الأسلحة بالإحداثيات التي توفرها الأقمار الصناعية.

وأضاف النائب الأول، فلاديمير جباروف: "سيكون قرار إيلون ماسك بوقف صيانة خدمة ستارلينك للإنترنت لعدم الدفع في أوكرانيا بمثابة ضربة قوية لقدرات أوكرانيا الدفاعية، وفي هذه الحالة لن تتمكن القوات الأوكرانية من توجيه الأسلحة إلى الإحداثيات التي توفرها الأقمار الصناعية".

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ولفت إلى أنه من الواضح أن "الهدية الترويجية" التي لا نهاية لها لأوكرانيا لا يمكن أن تستمر.

وشدد جباروف على أن "هذه مجرد البداية، فهي بالنهاية شركة خاصة، وعلى الرغم من أنها فعلت كل شيء بناء على طلب البنتاغون، إلا أنها مع ذلك، لا يمكن أن تستمر لفترة طويلة".

واختتم جباروف حديثه قائلا: "أعتقد أنه سيكون رد فعل متسلسلا".

وكان رجل الأعمال والملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، قد أكد صحة التقارير التي تفيد بأن شركة سبيس إكس التي يملكها لم تعد قادرة على دفع تكاليف صيانة نظام الاتصالات الفضائية "ستارلينك" في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي