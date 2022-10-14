لوكاشينكو يعلن تفعيل نظام التهديد الإرهابي المتزايد في بيلاروس
Sputnik
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أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أنه تم في الأراضي البيلاروسية تفعيل نظام التهديد الإرهابي المتزايد.
وقال لوكاشينكو للصحفيين، اليوم الجمعة، على هامش قمة رابطة الدول المستقلة في أستانا: "بسبب التصعيد تم إدخال نظام التهديد الإرهابي المتزايد".
وأضاف: "لذلك بدأنا الإجراءات المتعلقة بنشر مجموعة القوات المتحالفة وأساسها هو الجيش البيلاروسي الذي تعززه بالفعل الوحدات العسكرية الروسية".
المصدر: تاس