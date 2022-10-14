مشهد دخول الرئيس الطاجيكي إلى الاجتماع الثلاثي وعزوفه عن مصافحة نظيره القيرغيزي

أظهر مقطع فيديو متداول مشهد امتناع الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمن عن مصافحة الرئيس القيرغيزي صادر جاباروف قبيل بدء اجتماع ثلاثي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

إقرأ المزيد

يشار إلى أن علاقة البلدين توترت بشدة عقب مواجهات مسلحة حدودية جرت منتصف سبتمبر الماضي.

وكانت قرغيزستان قد اتهمت حينها حرس الحدود الطاجيك بالتسلل إلى قسم من الحدود بالقرب من بولاك باشي في منطقة باتكين في قرغيزستان، إلا أن الطرفين وقعا بنهاية سبتمبر على بروتوكول لإنهاء القتال على الحدود.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد عقد اجتماعا برئيسي البلدين على هامش اجتماع مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة مع آسيا، الذي انعقد في أستانا بكازاخستان.

وبحث الزعماء خلال الاجتماع الثلاثي، الوضع على الحدود القرغيزية الطاجيكية، على خلفية الصدامات العسكرية بين البلدين الجارين التي تنظر إليها موسكو بقلق.

المصدر: RT