أستانا تحتضن أعمال قمة "آسيا الوسطى - روسيا"

تستضيف العاصمة الكازاخستانية أستانا، اليوم الجمعة، أعمال قمة "آسيا الوسطى - روسيا"، ومن المقرر أن يبحث قادة الدول حول قضايا الأمن الإقليمي.

ووسيناقش القادة أيضا التعاون التجاري والاقتصادي في الوضع الجيوسياسي الحالي، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والمواد الخام والخدمات اللوجستية.

وفي ختام القمة، التي تعقد في إطار الذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين روسيا ودول المنطقة، من المقرر اعتماد بيان مشترك يعكس قضايا الساعة الإقليمية، والتعاون في الفضاء الأوراسي.

وأصبحت آسيا الوسطى في السنوات الأخيرة واحدة من المناطق الرئيسية في العالم، حيث باتت أكثر تفاعلا مع جميع البلدان المتقدمة الرئيسية والمنظمات الدولية.

المصدر: نوفوستي