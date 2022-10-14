 
مباشر
عاجل
الدفاع الروسية تعلن إحباط كل هجمات الجيش الأوكراني باتجاه نيكولاييف ومقتل أكثر من 130 جنديا أوكرانيا

لوغانسك: عودة 10 جنود من القوات الشعبية من الأسر في عملية تبادل مع سلطات كييف

أخبار العالم

لوغانسك: عودة 10 جنود من القوات الشعبية من الأسر في عملية تبادل مع سلطات كييف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tzd6

أفادت فيكتوريا سيرديوكوفا، مفوضة حقوق الإنسان في جمهورية لوغانسك الشعبية، بعودة 10 جنود من قوات لوغانسك نتيجة عملية تبادل الأسرى مع أوكرانيا، يوم الأربعاء الماضي.

وقالت سيرديوكوفا: "أول أمس (الأربعاء) ، عاد 10 من جنودنا إلى منازلهم بعد تبادل أسرى حرب مع كييف".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس الخميس، أنه نتيجة لعملية التفاوض بشأن تبادل الأسرى، تمت إعادة 20 جنديا روسيا من الأراضي الأوكرانية التي يسيطر عليها نظام كييف.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا