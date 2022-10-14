لوغانسك: عودة 10 جنود من القوات الشعبية من الأسر في عملية تبادل مع سلطات كييف

أفادت فيكتوريا سيرديوكوفا، مفوضة حقوق الإنسان في جمهورية لوغانسك الشعبية، بعودة 10 جنود من قوات لوغانسك نتيجة عملية تبادل الأسرى مع أوكرانيا، يوم الأربعاء الماضي.

وقالت سيرديوكوفا: "أول أمس (الأربعاء) ، عاد 10 من جنودنا إلى منازلهم بعد تبادل أسرى حرب مع كييف".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس الخميس، أنه نتيجة لعملية التفاوض بشأن تبادل الأسرى، تمت إعادة 20 جنديا روسيا من الأراضي الأوكرانية التي يسيطر عليها نظام كييف.

المصدر: نوفوستي