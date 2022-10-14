 
مباشر
عاجل
أردوغان: أعطينا مع الرئيس بوتين تعليمات لتأسيس "المركز الدولي لتوزيع الغاز في تركيا"

بوتين يقترح إعادة تعيين ليبيديف لمنصب رئيس اللجنة التنفيذية لرابطة الدول المستقلة

أخبار العالم

بوتين يقترح إعادة تعيين ليبيديف لمنصب رئيس اللجنة التنفيذية لرابطة الدول المستقلة
Sputnik
رئيس اللجنة التنفيذية لرابطة الدول المستقلة سيرغي ليبيديف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tzd0

اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إعادة تعيين سيرغي ليبيديف لمنصب رئيس اللجنة التنفيذية لرابطة الدول المستقلة لفترة أخرى.

إقرأ المزيد
بوتين: تصريحات ماكرون غير صحيحة وغير مقبولة
بوتين: تصريحات ماكرون غير صحيحة وغير مقبولة

وقال بوتين خلال خطاب ألقاه في قمة رابطة الدول المستقبلة المنعقدة اليوم الجمعة في أستانا: "أريد أن أشكر جميع زملائي على دعمهم للاقتراح الروسي حول إعادة تعيين سيرغي ليبيديف لمنصب رئيس اللجنة التنفيذية. إنه معروف للجميع".

وتستضيف أستانا اليوم الجمعة قمة زعماء بلدان رابطة الدول المستقلة.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا