بوتين يقترح إعادة تعيين ليبيديف لمنصب رئيس اللجنة التنفيذية لرابطة الدول المستقلة

اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إعادة تعيين سيرغي ليبيديف لمنصب رئيس اللجنة التنفيذية لرابطة الدول المستقلة لفترة أخرى.

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وقال بوتين خلال خطاب ألقاه في قمة رابطة الدول المستقبلة المنعقدة اليوم الجمعة في أستانا: "أريد أن أشكر جميع زملائي على دعمهم للاقتراح الروسي حول إعادة تعيين سيرغي ليبيديف لمنصب رئيس اللجنة التنفيذية. إنه معروف للجميع".

وتستضيف أستانا اليوم الجمعة قمة زعماء بلدان رابطة الدول المستقلة.

المصدر: نوفوستي