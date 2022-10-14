الكاميرات رصدت حركتها.. الشاحنة التي فجرت جسر القرم تظهر في دولة أخرى

نشرت السلطات الأرمينية لقطات لحركة الشاحنة التي تم بتفجيرها تنفيذ الهجوم الإرهابي على جسر القرم، من خلال معبر الجمارك.

ويبدو في المشاهد أن وثائق الشاحنة والبضائع التي كانت تحملها لم تثر شكوك سلطات الجمارك الأرمينية في المعبر.

يشار إلى أن شاحنة كتنت انفجرت صباح يوم 8 أكتوبر الجاري، على جسر القرم حوالي الساعة السادسة صباحا، ما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من صهاريج الوقود في قطار كان يسير عبر الجسر.

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وفتحت لجنة التحقيق الروسية قضية جنائية بشأن الحادث كعمل إرهابي (الجزء 2 من المادة 205 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي).

وفي 12 أكتوبر، أفاد مكتب الأمن الفيدرالي الروسي باعتقال خمسة من مواطني روسيا، بالإضافة إلى ثلاثة مواطنين من أوكرانيا وأرمينيا، كانوا شاركوا، وفقا للمحققين، في الإعداد للعمل الإرهابي.

وأفادت لجنة التحقيق الروسية بأنه تم التعرف على ما مجموعه 12 شخصا، "على صلة مباشرة بارتكاب العمل الإرهابي".

وبحسب المحققين، فإن "منظم الهجوم الإرهابي على جسر القرم هو مديرية الاستخبارات الرئيسة بوزارة الدفاع الأوكرانية ورئيسها كيريل بودانوف، وموظفون وعملاء آخرون".

المصدر: RT