أبرز تصريحات بوتين في قمة رابطة الدول المستقلة
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تعليقا على النزاعات في منطقة رابطة الدول المستقلة، إنه يتعين علينا بذل قصارى جهودنا لإيجاد مخرج من الوضع الحالي.وأبرز ما أعلنه بوتين بهذا الصدد:
- بوتين يؤكد على ضرورة الاستفادة من النوايا الحسنة في حل أي نزاعات وخلافات في مجال رابطة الدول المستقلة.
- بوتين يوجه دعوة لرئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف لزيارة موسكو وإجراء محادثات بشأن النزاع الحدودي بين البلدين.
- بوتين ينتقد تصريحات الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون حول الدور الروسي في النزاع بين أذربيجان وأرمينيا، ويعتبرها غير صحيحة وغير مقبولة.
- بوتين يقترح إعلان عام 2025 في رابطة الدول المستقلة عام الذكرى الثمانين للنصر والسلام والوحدة في الكفاح ضد النازية.
- بوتين يوجه دعوة إلى قادة جميع البلدان الأعضاء في رابطة الدول المستقلة للاجتماع في بطرسبورغ سنة 2023.
- بوتين يؤكد توسع التبادل الاقتصادي بين بلدان رابطة الدول المستقلة، بالرغم من العقوبات، وارتفاع حجم التبادل التجاري بنسبة 7% في النصف الأول من العام الجاري.
المصدر: نوفوستي