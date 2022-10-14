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بوتين: تصريحات ماكرون غير صحيحة وغير مقبولة

وزير الدفاع البريطاني منتقدا الرئيس الفرنسي: "بهذه الطريقة مكرون كشف أوراقه"!

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وزير الدفاع البريطاني منتقدا الرئيس الفرنسي:
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انتقد وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لأنه كشف قبل أوانه، عن موقفه الخاص من مسألة استخدام الأسلحة النووية.

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وقال بن والاس في انتقاده لماكرون: "وبهذه الطريقة ذاتها، يكشف الرئيس ماكرون أوراقه".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد صرّح في وقت سابق بأن "توجيه ضربة نووية لأوكرانيا لن يعرض فرنسا للخطر بشكل مباشر، لذلك، فإن العقيدة العسكرية للبلاد لا تفترض استجابة متناظرة".

كما دعا ماكرون أيضا إلى تقليل الحديث عن التهديد النووي وبذل المزيد من الجهود من أجل السلام.

وفي وقت سابق، أبلغت السلطات الأمريكية موسكو "على مستوى عالٍ جدا"، أن استخدام الأسلحة النووية من قبل لروسيا ستكون له عواقب وخيمة، وأن واشنطن سترد بحزم.

المصدر: RT

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