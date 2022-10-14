الرئيس السابق لمجلس النواب الأمريكي: ترامب لن يكون مرشح الحزب الجمهوري لانتخابات 2024

قال الرئيس السابق لمجلس النواب الأمريكي، بول راين، إن إمكانية عدم إعادة ترشيح الرئيس السابق دونالد ترامب ستكون ملموسة بحلول 2024، وأن المرشح الجمهوري من المحتمل أن يكون شخص آخر.

وقال راين الذي ينتمي للحزب الجمهوري: "أعتقد أن عدم قابلية ترامب للانتخاب ستكون واضحة بحلول ذلك الوقت. نعلم جميعا أنه سيخسر. ... نعلم جميعا أنه من المرجح أن يخسر البيت الأبيض أكثر من أي شخص آخر يرشح نفسه للرئاسة من قبل حزبنا، فلماذا نرغب في المضي في ذلك؟".

واعتبر أن "السبب الوحيد لبقائه في مكانه هو أن الجميع يخافون منه. إنهم يخشون أن يلاحقهم ويضر بطموحهم"، مشيرا إلى افتقار ترامب للقوة في استطلاعات الرأي التي تعتبره المرشح الجمهوري الافتراضي لعام 2024.

وأضاف راين: "سواء كان ترامب مرشحا للرئاسة أم لا.. فأنا لا أعتقد أنه سيكون مرشح الحزب الجمهوري"، لافتا إلى أن "الانتخابات التمهيدية للجمهوريين ستغمر بالمرشحين، مما سيؤدي إلى تقسيم الأصوات حتى يحصل ترامب على التعددية".

وتوقع راين أن "الديمقراطيين سيعملون على جعل السباق يتمحور حول ترامب حتى يتمكنوا من الوصول إلى قاعدتهم في صناديق الاقتراع "، معتبرا أن "ترامب هو سلاح الديمقراطيين ضدنا، خاصة في الولايات المتأرجحة".

المصدر: The Hill