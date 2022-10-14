 
مباشر
عاجل
أردوغان: أعطينا مع الرئيس بوتين تعليمات لتأسيس "المركز الدولي لتوزيع الغاز في تركيا"

بيسكوف: رابطة الدولة المستقلة باقية وتستمر

أخبار العالم

بيسكوف: رابطة الدولة المستقلة باقية وتستمر
МПА СНГ
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tzch

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن رابطة الدول المستقلة تأسست على قاعدة قانونية صلبة، وعلى عكس ما توقعه الجميع فهي باقية وستستمر.

وأكد بيسكوف في تصريح صحفي اليوم الجمعة، أن رابطة الدول المستقلة حافظت على مكانتها وستظل هيكلا مهما، على الرغم من ظهور وتطور منظمات تكامل إقليمية مهمة أخرى.

وقال المتحدث باسم الكرملين: "بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، كانت هذه أول منظمة تكامل اتحادية رئيسية، وعلى أساس رابطة الدول المستقلة، تتم تهيئة الظروف لآليات تكامل أكثر تقدما، مثل الاتحاد الأوراسي الاقتصادي وغيره".

وتضم رابطة الدول المستقلة روسيا وأذربيجان وبيلاروس وكازاخستان وأرمينيا وقرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان ومولدوفا.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا