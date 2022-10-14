بيسكوف: رابطة الدولة المستقلة باقية وتستمر

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن رابطة الدول المستقلة تأسست على قاعدة قانونية صلبة، وعلى عكس ما توقعه الجميع فهي باقية وستستمر.

وأكد بيسكوف في تصريح صحفي اليوم الجمعة، أن رابطة الدول المستقلة حافظت على مكانتها وستظل هيكلا مهما، على الرغم من ظهور وتطور منظمات تكامل إقليمية مهمة أخرى.

وقال المتحدث باسم الكرملين: "بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، كانت هذه أول منظمة تكامل اتحادية رئيسية، وعلى أساس رابطة الدول المستقلة، تتم تهيئة الظروف لآليات تكامل أكثر تقدما، مثل الاتحاد الأوراسي الاقتصادي وغيره".

وتضم رابطة الدول المستقلة روسيا وأذربيجان وبيلاروس وكازاخستان وأرمينيا وقرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان ومولدوفا.

المصدر: نوفوستي