تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها \14.10.2022\
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تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي ببسط السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها وضرب مواقع القوات الأوكرانية.
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