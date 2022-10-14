كاميرات المراقبة تلتقط صورا لمساعد ترامب وهو ينقل صناديق في "مار إيه لاغو"

التقطت كاميرات المراقبة، صورا لأحد مساعدي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وهو ينقل صناديق من غرفة التخزين في مقر إقامة ترامب في منتجع مار إيه لاغو.

وقالت مصادر لصحيفة "نيويورك تايمز" إن اللقطات أظهرت والت ناوتا، المساعد العسكري السابق الذي غادر البيت الأبيض ثم ذهب للعمل لدى ترامب في مار إيه لاغو، وهو ينقل الصناديق من غرفة التخزين، قبل وبعد إصدار وزارة العدل أمر استدعاء يطالب بإعادة جميع الوثائق السرية.

وكجزء من تحقيقها، أجرت وزارة العدل مقابلة مع ناوتا في عدة مناسبات، بدءا من تنفيذ مكتب التحقيقات الفيدرالي لأمر تفتيش في مار إيه لاغو في 8 أغسطس، واستولت على أكثر من 11 ألف وثيقة، من بينها 100 وثيقة تحمل ختم "سري". وأجاب ناوتا على أسئلة المحققين الفيدراليين، لكنه لا يتعاون رسميا مع التحقيق في تعامل ترامب مع الوثائق.

واتهم تيلور بودويتش، المتحدث باسم ترامب، إدارة الرئيس جو بايدن "بالتواطؤ مع وسائل الإعلام من خلال تسريبات مستهدفة في عمل علني وغير قانوني من التخويف والعبث".

المصدر: "نيويورك تايمز"