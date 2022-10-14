مقتل خمسة أشخاص في إطلاق نار في كارولينا الشمالية وتوقيف مشتبه فيه

قتل خمسة أشخاص، أحدهم شرطي كان خارج الخدمة، برصاص مسلح أطلق النار عليهم في مدينة رالي الأمريكية، في ولاية كارولينا الشمالية، فيما ألقت الشرطة القبض على مشتبه فيه.

وقالت ماري-آن بالدوين، رئيسة بلدية المدينة، خلال مؤتمر صحافي إن شرطة رالي "أكدت سقوط خمسة قتلى، أحدهم عنصر في شرطة رالي كان خارج الخدمة"، مبينة أن "الهجوم أسفر أيضا عن إصابة أشخاص عدة آخرين بجروح، أحدهم إصابته خطرة".

وشددت على أنه "علينا بذل المزيد للقضاء على هذه الآفة، ويجب وضع حد لهذا العف المجاني في الولايات المتحدة. علينا التحرك حيال العنف الناجم عن الأسلحة النارية. المهمة هائلة أمامنا. وحزننا هذا المساء هائل".

وكان إطلاق النار بدأ قرابة الساعة 17,00 (21,00 ت غ) في درب مخصص للنزهات.

وأعلنت الشرطة بعيد ذلك: " لقد أوقف المشتبه فيه" وأوضح اللفتنانات جايسن برونيو أنه "رجل شاب أبيض".

وقال حاكم الولاية روي كوبر خلال مؤتمر صحافي: "هذا المساء دق الرعب أبوابنا. وحل الكابوس على رالي. إنه عمل ينم عن عنف مجنون وفظيع". وكثيرا ما تشهد الولايات المتّحدة عمليات إطلاق نار وأعمال عنف أخرى مرتبطة بالأسلحة النارية التي تعتبر قوانين حيازتها وحملها من الأكثر تساهلاً في العالم.

وقتل في الولايات المتحدة نحو 49 ألف شخص بالرصاص في عام 2021 ، مقابل 45 ألفا في 2020. وهاتان الحصيلتان هما الأعلى على الإطلاق في تاريخ البلاد.

وتعني هذه البيانات أن أكثر من 130 شخصا يموتون في الولايات المتحدة يوميا بالرصاص، أكثر من نصفهم انتحارا.

المصدر: "أ ف ب"