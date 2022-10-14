اجتماع ثلاثي بين وزراء خارجية روسيا وأذربيجان ووأرمينيا لبحث "معاهدة السلام" بين أرمينيا وأذربيجان

عقد وزراء خارجية روسيا وأذربيجان وأرمينيا اجتماعا في أستانا لمناقشة تنفيذ اتفاقيات رؤساء الدول الثلاث لعامي 2020 و2021، حول قره باغ والمضي بها قدما، وفق وزير الخارجية الروسي لافروف

وأضاف لافروف خلال الاجتماع: "استنادا إلى حقيقة أن الوقت يمر بسرعة، وتتطور الأحداث بسرعة كبيرة، أعتقد أن اليوم مناسبة جدا للحديث عن هذا الموضوع ومعرفة ما يمكننا إبلاغ قادتنا به فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقيات التي وقعوا عليها".

وأعرب لافروف خلال الاجتماع عن ثقته في أنه خلال الاجتماع سيكون من الممكن "فهم أفضل وبحث لكيفية المضي قدما" فيما يتعلق بتنفيذ هذه الاتفاقات.

بدوره، أشار وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف إلى ضرورة التركيز وبحث قضايا معاهدة السلام، وقال: "من جانبنا، سنركز بشكل خاص على أبعاد تسوية ما بعد الصراع التي يتحمل وزراء الخارجية مسؤوليتها المباشرة: قضايا معاهدة السلام".

وأضاف أنه سيكون من المفيد التحدث "حول قضايا أخرى تتعلق بتسوية سلمية، بما في ذلك ترسيم حدود الدولة، وفتح الاتصالات، فضلا عن القضايا ذات الطابع الإنساني".

من جانبه قال وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان إنه يعتبر الاجتماع فرصة جيدة لإيجاد حلول لمشاكل تطبيع العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان، فضلا عن مشاكل تسوية قره باغ تماشيا مع تصريحات رؤساء الدول الثلاث.

المصدر: تاس