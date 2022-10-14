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زلزال في بحيرة بايكال

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زلزال في بحيرة بايكال
Sputnik
بحيرة بايكال، روسيا
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أفادت مديرة فرع بايكال للمصلحة الجيوفيزيائية الموحدة الروسية، يلينا كوبيليفا بوقوع زلزال في جمهورية بورياتيا ومقاطعة إيركوتسك الروسية.

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وأضافت أن الهزات الأرضية تم تسجيلها في الساعة 03:54 صباح اليوم الجمعة بتوقيت موسكو.

من جهتها أفادت دائرة الطوارئ في مقاطعة إيركوتسك أن قوة الزلزال في بحيرة بايكال بلغت 5,9 درجة على مقياس ريختر.

وجاء في بيان صدر عن الدائرة: "يقع مركز الزلزال في مياه بحيرة بايكال، على بعد 19 كيلومترا شرقي قرية بولشويه غولووستنويه في مقاطعة إيركوتسك.

وتابع أن سكان مدينة إيركوتسك شعروا بالزلزال على أنه بقوة 5 درجات.

المصدر: نوفوستي

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