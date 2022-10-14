ارتفاع عدد قتلى تفجير مالي إلى 11

لقي ما لا يقل عن 11 شخصا مصرعهم وأصيب 53 آخرون عندما اصطدمت حافلة بعبوة ناسفة في وسط مالي، أمس الخميس، وفقا لمصدر طبي.

إقرأ المزيد

وقال مصدر أمني إن الانفجار وقع على الطريق بين باندياجارا وجونداكا في منطقة موبتي بعد الظهر. وتعرف المنطقة بأنها مرتع للعنف الجهادي.

وكانت الشرطة والمصادر المحلية قد أعلنت في وقت سابق عن سقوط 10 قتلى والعديد من الجرحى.

وقال موسى حسيني، من جمعية شباب باندياجارا المحلية "نقلنا للتو 9 جثث إلى العيادة. ولم ينته الأمر بعد"، مضيفا أنهم جميعا مدنيون.

وتكافح مالي منذ فترة طويلة، مع تمرد جهادي أودى بحياة الآلاف، وأجبر مئات الآلاف على النزوح من ديارهم.

والألغام والعبوات الناسفة من بين أسلحة الجهاديين المفضلة. فيمكن أن تنفجر عند الاصطدام أو تنفجر عن بعد.

ووجد تقرير صادر عن بعثة الأمم المتحدة في مالي، أن الألغام والعبوات الناسفة تسببت بمقتل 72 شخصا في عام 2022، اعتبارا من 31 أغسطس. وأضافت أن معظم الضحايا كانوا جنودا، لكن أكثر من ربعهم من المدنيين.

وفي العام الماضي، قتل 103 أشخاص وجرح 297 بسبب العبوات الناسفة والألغام.

المصدر: "EWN"