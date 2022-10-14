رئيس الأركان الأمريكي يجري محادثات مع قائد القوات الأوكرانية

بحث رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية مارك ميلي تطورات النزاع في أوكرانيا مع قائد القوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني.

وجاء في بيان للمتحدث باسم الأركان المشتركة الأمريكية، ديفيد باتلر، أن القائدين "تبادلا التقييمات والتوقعات" بشأن الوضع في منطقة النزاع.

إقرأ المزيد

وأضاف البيان أن ميلي "جدد التأكيد على الدعم الأمريكي الثابت لسيادة ووحدة أراضي أوكرانيا".

ويأتي ذلك في أعقاب اجتماع ممثلي نحو 50 دولة، تقدم الدعم العسكري لأوكرانيا، "بصيغة رامشتاين".

كما عقد في بروكسل يوم الخميس اجتماع لوزراء دفاع الناتو، بحثوا خلاله مواصلة دعم أوكرانيا عسكريا.

المصدر: وكالات