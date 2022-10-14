مينسك: ادخال نظام عملية مكافحة الارهاب

أعلن وزير الخارجية البيلاروسي، فلاديمير ماكي، أن تقديم نظام عملية مكافحة الارهاب في بيلاروس جاء بعد تقارير عن استفزازات مخطط لها من قبل عدد من الدول المجاورة.

وصرح ماكي في مقابلة مع صحيفة "إزفستيا"، نشرت اليوم الجمعة. بعد ظهور تقارير عن استفزازات مخططة من قبل بعض الدول المجاورة، تم إدخال نظام عمليات مكافحة الإرهاب.

وقال ماكي: "اليوم، لسوء الحظ، أصبح العالم غير قابل للتنبؤ لدرجة أننا لا نستطيع الوثوق بأي شخص. لذلك، يجب أن نعتني بأمننا، وانطلاقا من حقيقة أنه، كما قال رئيس بيلاروس، يجب علينا حماية شعبنا والتأكد من ألا تطأ قدم مترا واحدا من أرضنا. وعقد رئيس بلادنا عددا من الاجتماعات، وتم إدخال نظام مكافحة الإرهاب. وبالفعل، كانت هناك معلومات تفيد بأن بعض الدول المجاورة كانت تخطط لاستفزازات، تتعلق تقريبا بالاستيلاء على أجزاء معينة من أراضي بيلاروس".

المصدر: تاس