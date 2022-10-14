البرتغال ترسل مروحيات إطفاء روسية بحاجة للإصلاح إلى أوكرانيا

أعلنت وزيرة الدفاع البرتغالية إيلينا كاريراس، أن بلادها سترسل 6 مروحيات إطفاء روسية إلى أوكرانيا.

وقالت كاريراس: "بناء على طلب كييف، سنزود أوكرانيا بأسطولنا من مروحيات "كاموف"، والتي لم يعد بإمكاننا العمل بسبب سيناريو العقوبات المفروضة ضد روسيا الحالي، ولم نعد قادرين على استعمالها. وليس لديها شهادات صلاحية للطيران ولا يمكننا حتى إصلاحها".

وأشارت كاريراس خلال حديثها في بروكسل بعد اجتماع وزراء دفاع الناتو، إلى أن المرحيات الـ6 بحاجة إلى الإصلاح، وإحداها معطلة.

المصدر: نوفوستي