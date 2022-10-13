وزير الخارجية الأوكراني يعترف أن كييف استعدت للهجوم المضاد مع واشنطن ولندن

اعترف وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، بحديث لصانعي المقالب الروسيين فوفان ولكزس، بأنه تم الإعداد للهجوم المضاد في جنوب أوكرانيا مع الولايات المتحدة وبريطانيا.

وصرح كوليبا، في حديثه مع صانعي المقالب الروسيين فوفان ولكزس، اللذين قدما نفسيهما على أنهما سفيرا الولايات المتحدة السابقان لدى روسيا مايكل ماكفول: "سأخبرك بصراحة أنه بالتعاون الوثيق مع شركائنا، وفي المقام الأول مع الولايات المتحدة وبريطانيا، كنا نحضر لعملية الهجوم المضاد في الجنوب".

وقال إنه يتعين على الولايات المتحدة التغلب على "الحاجز النفسي" والبدء في إمداد أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي ودبابات أبرامز، "حتى بعض الدبابات القديمة، نحن على استعداد لقبولها".

وأضاف: "السؤال الأول، بالطبع، التسلح. يبدو لي أن الولايات المتحدة يجب أن تتغلب الآن على الحاجز النفسي ... وترسل إلى أوكرانيا إحدى الحزم التالية، أنظمة الدفاع الجوي باتريوت والصواريخ طويلة المدى".

وأكد أن كييف لن تضرب الأراضي الروسية باستخدام هذه الصواريخ.

ودعا كوليبا الولايات المتحدة إلى إعلان روسيا دولة راعية للإرهاب، لأن ذلك سيكون رادعا للدول الأخرى للكف عن دعم روسيا ومواصلة التجارة معها.

المصدر: نوفوستي