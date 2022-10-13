لجنة النواب في الكابيتول الأمريكية... التصويت على أمر استدعاء لترامب

صوتت لجنة مجلس النواب الأمريكي لاستدعاء الرئيس السابق، دونالد ترامب، للإدلاء بشهادته بشأن هجوم 6 يناير عام 2021 على مبنى الكابيتول الأمريكي.

وأمرت اللجنة باستدعاء ترامب للإدلاء بشهادته بشأن هجوم الكابيتول

وقالت النائبة، ليز تشيني، نائبة رئيس اللجنة: "يجب أن نسعى للحصول على الشهادة منه".

وتضيف تشيني: "نحن ملزمون بالسعي للحصول على إجابات مباشرة من الرجل الذي أطلق كل هذا، ويحق لكل أمريكي الحصول على هذه الإجابات".

ويأتي التصويت الذي يسعى للحصول على شهادة ترامب في الوقت الذي تقدم فيه اللجنة تفاصيل جديدة حية وأدلة على حالة ترامب الذهنية حيث رفض الاعتراف بخسارته أمام جو بايدن.

المصدر: أ ف ب