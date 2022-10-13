الرئيس الإيراني يهنئ نظيره العراقي الجديد بمناسبة انتخابه

بعث الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، رسالة تهنئة الى الرئيس العراقي الجديد، عبداللطيف رشيد، مهنئا العراق حكومة وشعبا بمناسبة انتخاب الرئيس الجديد.

وأعرب رئيسي عن أمله في أن تتخذ الحكومة الجديدة خطوات فعالة نحو نمو وازدهار العراق والمزيد من توسيع العلاقات بين طهران وبغداد .

واكد الرئيس الإيراني أن بلاده دعمت وباستمرار العملية السياسية في العراق القائمة على اراء الشعب وتعمل على توسيع العلاقات الأخوية مع العراق.

وتمنى رئيسي التوفيق والنجاج للعراق حكومة وشعبا.

وانتخب مجلس النواب العراقي في جلسته مساء اليوم الخميس المرشح، عبد اللطيف رشيد، كرئيس جديد لجمهورية العراق.

المصدر: إرنا