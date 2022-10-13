غروسي يتحدث عن تقدم في مسألة إنشاء منطقة آمنة حول محطة زابوروجيه النووية

أعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي عن إحراز تقدم في مسألة إنشاء منطقة آمنة حول محطة زابوروجيه النووية خلال لقائه مع وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا.

ونشر غروسي صورتين مع كوليبا على صفحته معلقا: "في أحد الملاجئ المحصنة في كييف مع وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا. نحرز تقدما في إنشاء منطقة أمان وحماية نووية حول محطة زابوروجيه النووية".

ووصل غروسي إلى كييف لمواصلة العمل على الموافقة على شروط الاتفاقية لضمان سلامة محطة زابوروجيه النووية. حيث زار في 11 أكتوبر مدينة سانت بطرسبرغ الروسية والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

المصدر: تاس