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غوتيريش يتفاوض مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لتسهيل تصدير الأسمدة الروسية

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غوتيريش يتفاوض مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لتسهيل تصدير الأسمدة الروسية
Globallookpress
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أعلنت الأمم المتحدة أن أمينها العام أنطونيو غوتيريش يجري مفاوضات مع ممثلي الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا بشأن إلغاء القيود التي تعرقل تصدير الأسمدة والأغذية الروسية.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: "الأمين العام على اتصال بممثلي الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة للمساعدة في إزالة العقبات الأخيرة أمام تسهيل تجارة الحبوب والأسمدة الروسية".

في وقت سابق، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن موسكو تتوقع جهودا من الأمم المتحدة لرفع العقوبات الغربية على الأسمدة والحبوب الروسية.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الغرب مسؤول عن تدهور الوضع الغذائي في العالم وأن تصدير الحبوب والأسمدة الروسية تعيقه العقوبات.

المصدر: تاس

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