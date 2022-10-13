البيت الأبيض: بايدن لا يخطط للقاء بوتين في قمة مجموعة العشرين

صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي جون كيربي، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يخطط للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين في قمة مجموعة العشرين.

وقال كيربي: "أعتقد أن الرئيس كان ثابتا للغاية، ليست هناك نوايا أو خطط للقاء فلاديمير بوتين الآن".

وأوضح بايدن في مقابلة مع "CNN"، أنه لم يكن ليبتعد عن التواصل مع بوتين على هامش قمة مجموعة العشرين في نوفمبر بإندونيسيا، إذا عرض مناقشة مصير الأمريكيين بريتني غرينر وبول ويلان، المسجونين في روسيا.

وقال كيربي، إن هذا الاحتمال تم طرحه "بطريقة افتراضية محتملة" تحت ضغط من أحد المحاورين.

وأضاف: "قد يكون الرئيس منفتحا على هذا، لكنه كان ثابتا للغاية، لا توجد خطط للقاء فلاديمير بوتين في مجموعة العشرين، والآن لا توجد خطط للتحدث مع بوتين على هذا المستوى على الإطلاق".

المصدر: نوفوستي