ألمانيا ترفع الحظر عن إنتاج النفط والغاز في بحر الشمال

أعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية، عزم سلطات البلاد إلغاء الحظر المفروض على استخراج الغاز والنفط في بحر الشمال، على خلفية أزمة الطاقة.

ونقلت صحيفة "هابدلسبلات" الألمانية عن الوزارة: "اتفاق الائتلاف ساري المفعول لكن الوضع الحالي يتطلب حلولا ملائمة للوضع".

وبحسب اتفاق الائتلاف الذي أبرمته الأحزاب الحاكمة، يوجد حاليا حظر على استغلال المياه الساحلية لبحر البلطيق وبحر الشمال.

وأشارت الصحيفة الى أنه، من المتوقع أن يؤثر رفع الحظر على مشاريع الاستكشاف في الجزء الألماني الهولندي من بحر الشمال، إذا نجحت المبادرة، التي تروج لها ولاية ساكسونيا السفلى، فسيتم تشغيل الحوض بالاشتراك مع هولندا، التي تشارك ألمانيا معها حقل الغاز"N05-A".

ومن المتوقع أن يتراوح حجم إنتاج الحقل والحقول المجاورة له من 4.5 إلى 13 مليار متر مكعب، وتقدر إمكانات جميع الحقول في بحر الشمال بنحو 60 مليار متر مكعب من الغاز، وهو ما يعادل حجم الغاز المنقول في العام الماضي عبر "السيل الشمالي".

المصدر: نوفوستي