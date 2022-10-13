ستولتنبرغ: شروط استخدام "الناتو" للأسلحة النووية محدودة للغاية

علق أمين حلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ، على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول الأسلحة النووية، قائلا إن الشروط التي يمكن للحلف بموجبها استخدام الأسلحة النووية محدودة للغاية.

وقال ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي عقب اجتماع في بروكسل لوزراء دفاع دول "الناتو": "الشروط التي يمكن لحلف الناتو بموجبها استخدام الأسلحة النووية محدودة للغاية".

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ووفقا له، فإن روسيا تستخدم "خطابا خطيرا للغاية".

وأضاف: "إنهم يعلمون أن استخدام الأسلحة النووية ضد أوكرانيا ستكون له عواقب وخيمة. كما أنهم يعلمون أنه لا يمكن الانتصار في حرب نووية".

وأجاب عن سؤال من الصحفيين حول خطط الناتو للتمييز بين التدريبات النووية في روسيا والاستعدادات المحتملة لاستخدام الأسلحة النووية، قائلا: "لدينا مجموعة جيدة من المعلومات. نراقب الإمكانات النووية لروسيا منذ عقود عديدة، وسنواصل مراقبتها عن كثب وسنبقى يقظين".

وبحسب قوله، فإن التدريبات الروسية تجري سنويا، يتم خلالها التحقق من جاهزية القوات النووية.

وتعهد ماكرون في وقت سابق بعدم استخدام الأسلحة النووية خلال الأزمة الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي