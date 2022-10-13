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ميركل: لست نادمة على قرار شراء الغاز الروسي

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ميركل: لست نادمة على قرار شراء الغاز الروسي
Sputnik
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دافعت المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل عن قرارها حول شراء كميات كبيرة من الغاز الطبيعي من روسيا.

وقالت ميركل: "بناء على ظروف ذلك الوقت، كان من المنطقي والواضح جدا تلقي الغاز من خطوط الأنابيب، بما في ذلك من روسيا، والذي كان أرخص من الغاز الطبيعي المسال من أجزاء أخرى من العالم". وفق ما ذكرت وكالة أسوشيتيد برس.

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وأضافت أنها لا تأسف على قرارها شراء الغاز من روسيا، مؤكدة أنه "حتى خلال الحرب الباردة، كانت روسيا موردا موثوقا للطاقة".

وأشارت ميركل إلى أن ألمانيا بحاجة إلى تنويع قنوات إمداد الطاقة على خلفية رفض البلاد لمحطات الطاقة التي تعمل بالفحم والطاقة النووية.

ونوهت بأنه من الواضح أن ألمانيا بحاجة إلى الغاز خلال هذه الفترة الانتقالية.

المصدر: نوفوستي

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